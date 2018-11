Lotta, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: tutti i risultati della settima giornata. Assegnati gli ultimi cinque titoli

Va in archivio la settima giornata dei Mondiali under 23 di lotta con con i ripescaggi e le finali delle ultime cinque categorie di peso della lotta libera. Non c’erano azzurri in gara oggi, l’Italia già ieri aveva chiuso questa rassegna iridata senza alcuna medaglia all’attivo.

Nei 61 kg titolo al russo Magomedrasul Idrisov che batte lo statunitense Sean Christian Fausz, bronzo al cinese Minghu Liu ed al romeno Nikolai Okhlopkov, mentre nei 74 kg l’oro va al georgiano Avtandil Kentchadze, che supera il romeno Maxim Vasilioglo, con i bronzi assegnati all’iraniano Navid Morad Zanganeh ed al russo Timur Bizhoev. Negli 86 kg vittoria dell’iraniano Kamran Ghorban Ghasempour, che ha la meglio sul russo Artur Naifonov, sul gradino più basso del podio salgono l’azero Murad Suleymanov ed il mongolo Gankhuyag Ganbaatar, mentre nei 92 kg il primo posto è dell’azero Shamil Zubairov, che batte il russo Aslanbek Sotiev, con i bronzi all’ucraino Bohdan Hrytsay ed all’iraniano Hossein Lotfali Shahbazigazvar, infine nei 125 kg la finale sorride al russo Said Gamidovitch Gamidov, che supera lo statunitense Youssif Ibrahim Hemida, con le medaglie bronzo al georgiano Rolandi Andriadze ed all’iraniano Amin Hossein Taheri.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco LPS