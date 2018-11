Lotta, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: tutti i risultati della quarta giornata. Aurora Campagna out ai quarti, Enrica Rinaldi ai ripescaggi

La quarta giornata dei Campionati del Mondo Under 23 di lotta è andata in archivio con l’assegnazione dei primi cinque titoli nelle categorie femminili, inoltre si sono disputate le eliminatorie degli altri cinque tabelloni di lotta femminile con due azzurre in gara. Aurora Campagna, impegnata nei 62 kg, è stata eliminata ai quarti di finale e non è stata ripescata, mentre Enrica Rinaldi, che si era fermata al primo turno dei 72 kg, si giocherà la medaglia di bronzo domani ai ripescaggi.

Nei -50 kg la giapponese Miho Igarashi ha conquistato la medaglia d’oro sconfiggendo in finale la russa Nadezhda Sokolova per superiorità tecnica sul punteggio di 10-0, mentre hanno completato il podio la mongola Tsogt Ochir e la rumena Stefania Priceputu. Dominio giapponese anche nei -55 kg, con Saki Iragashi che ha demolito la cinese Junling Ouyang nell’atto conclusivo imponendosi per superiorità tecnica sull’11-1. Terzo posto per la kazaka Marina Sedneva e per la tedesca Elena Brugger, che hanno sconfitto rispettivamente la russa Marina Simonyan e la statunitense Olivia Parrish nelle rispettive finali per il bronzo. Nei -59 kg ha trionfato la norvegese Grace Bullen, la quale ha avuto la meglio sulla cinese Ningning Rong per 5-2 in finale, mentre la nipponica Yuzuru Kumano e l’ucraina Olena Kremzer sono salite sul terzo gradino del podio. Nella categoria -68 kg si è imposta la cubana Yudari Sanches Rodriguez battendo per 6-2 la giapponese Miwa Morikawa nell’atto conclusivo, mentre si sono aggiudicate le medaglie di bronzo la russa Khanum Velieva e la statunitense Alexandria Glaude. Nell’ultima finale della giornata, è andato in scena lo show della cinese Paliha Paliha, capace di conquistare il titolo iridato U23 dei 76 kg sconfiggendo la turca Aysegul Ozbege per superiorità tecnica sul punteggio di 11-0. Terzo posto per la kazaka Gulmaral Yerkebayeva e per la statunitense Korinahe Bullock.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Aurora Campagna