Lotta, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: Enrica Rinaldi eliminata al primo turno dei -72 kg dalla turca Tosun

Il cammino di Enrica Rinaldi nel tabellone dei -72 kg ai Campionati del Mondo Under 23 di Bucarest si è subito fermato con una sconfitta all’esordio con la temibile turca Buse Tosun. L’azzurra non ha potuto niente contro la strapotenza fisica e tecnica di un’avversaria che punta ad andare fino in fondo nel torneo, perciò adesso la nostra portacolori può solo sperare nel ripescaggio per giocarsi la medaglia di bronzo.



La contesa si apre con la turca che prova ad imporsi sin dall’inizio con una grande pressione per sfiancare l’azzurra, che si fa sorprendere dopo poco più di un minuto di lotta da un atterramento frontale da due punti che porta in vantaggio Tosun. Dopo pochi secondi arriva il momento decisivo della sfida, con la turca che riesce a mettere a segno una proiezione da 5 punti con schienamento dell’avversaria. L’incontro si chiude così sul 7-0 per superiorità tecnica della turca, che accede ai quarti di finale in cui incontrerà l’indiana Naina Naina, mentre Rinaldi può solo sperare nei ripescaggi.













Foto: Claudio Bosco/ Live Photo Sport