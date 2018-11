Lotta greco-romana, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: tutti i risultati della prima giornata. Niente ripescaggio per Riccardo Vito Abbrescia

Va in archivio la prima giornata dei Mondiali under 23 di lotta con le eliminatorie e le semifinali delle prime cinque categorie di peso della greco-romana, con i tabelloni che sono arrivati a delineare le finali per le medaglie d’oro ed i tabelloni dei ripescaggi, che si giocheranno domani, quando si terranno anche eliminatorie e semifinali delle altre cinque categorie della specialità. Nei 77 kg fuori ai quarti Riccardo Vito Abbrescia, che non accede ai ripescaggi.

Nella categoria 55 kg la finale sarà tra il russo Vitalii Kabaloev ed il georgiano Nugzari Tsurtsumia, mentre nei 63 kg il l’oro se lo contenderanno il moldavo Alexandru Biciu ed il nipponico Katsuaki Endo. Nella categoria 77 kg l’ultimo atto sarà tra il moldavo Daniel Cataraga ed il danese Rajbek Alvievich Bisultanov, mentre negli 87 kg il gradino più alto del podio sarà affare tra l’ucraino Semen Novikov ed il cubano Daniel Gregorich Hechavarria, infine nei 130 kg la finale sarà tra il georgiano Zviadi Pataridze ed il turco Osman Yildirim.













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Fijlkam