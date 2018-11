Lotta greco-romana, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: Nikoloz Kakhelashvili vince per superiorità tecnica e vola ai quarti!

Continua l’avventura di Nikoloz Kakhelashvili ai Campionati Mondiali Under 23 di lotta in corso di svolgimento a Bucarest, con l’azzurro che dopo aver superato brillantemente all’esordio il kirghizo Dzhuzupbekov ha avuto la meglio sul polacco Gerard Kurniczak agli ottavi di finale. L’azzurro, impegnato nella categoria -97 kg della greco-romana, ha dominato l’incontro sin dall’inizio imponendosi nettamente sul modesto avversario. Kakhelashvili accede così ai quarti di finale della rassegna iridata, in cui incontrerà uno tra l’ucraino Kozliuk ed il russo Golovin.



Dopo un minuto di schermaglie la sfida è entrata nel vivo con un atterramento da due punti del nostro portacolori, che ha imposto subito la sua superiorità fisica rispetto al giovane polacco. Kurniczak ha adottato una tattica molto difensiva per evitare il peggio ma è stato sanzionato per passività a 4’30” dalla fine, concedendo un punto al rivale. Kakhelashvili ha sfruttato l’occasione di una lotta a terra per mettere a segno una devastante combinazione di tre ribaltamenti consecutivi da due punti ciascuno che gli hanno permesso di volare sul 9-0. L’arbitro a questo punto ha decretato la fine dell’incontro in favore dell’azzurro per superiorità tecnica dopo 1’30” di lotta, consentendogli di volare ai quarti di finale.













Foto: Pagina Facebook Nikoloz Kakhelashvili