Lotta greco-romana, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: Nikoloz Kakhelashvili eliminato nei quarti di finale dei 97 kg

Brutte notizie per l’Italia dai Mondiali under 23 di lotta, in corso di svolgimento a Bucarest: Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nella categoria 97 kg della greco-romana, entrato in gara nelle qualificazioni, dopo aver superato il kirghiso Uzur Dzhuzupbekov ed il polacco Gerard Cyprian Kurniczak, viene eliminato ai quarti di finale, dal russo Aleksandr Golovin.

L’incontro inizia bene per l’azzurro, più propositivo in avvio, e perciò premiato con l’1-0 a 4’40”. Nella successiva fase di lotta a terra però l’italiano non riesce ad incrementare il punteggio e così si ritorna a lottare in piedi.

Dopo una fase di studio l’azzurro si fa sorprendere dal russo che mette a segno una proiezione da quattro punti che poi porta allo schienamento a 3’33”. Termina così la corsa di Kakhelashvili, che ora dovrà fare il tifo per Golovin in semifinale nella speranza di prendere parte ai ripescaggi per il bronzo.













Foto: Pagina Facebook Nikoloz Kakhelashvili