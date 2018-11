Lotta greco-romana, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: Jacopo Sandron out al primo turno dei -60 kg, si spera nel ripescaggio

Il cammino di Jacopo Sandron ai Campionati Mondiali Under 23 di lotta greco-romana si ferma subito al primo turno dei -60 kg per mano dell’ostico georgiano Dato Chkhartishvili, ed ora può solo sperare in un difficile ripescaggio. L’azzurro classe 1998, bronzo agli ultimi Europei junior, ha pagato dazio a causa di una tremenda combinazione dell’avversario da 6 punti nella prima frazione che ha di fatto indirizzato definitivamente l’incontro, anche se Sandron è riuscito a tenere testa al georgiano nella ripresa. Il nostro portacolori adesso deve sperare che Chkhartishvili acceda alla finalissima in modo da entrare nel tabellone di ripescaggio per giocarsi la medaglia di bronzo.



La contesa si è subito accesa con l’azzurro che ha messo a segno una bella proiezione da due punti dopo una manciata di secondi, ma il vantaggio è durato poco con il georgiano che ha prontamente reagito con un atterramento frontale (1 punto) scaturito in un ribaltamento laterale da due punti. Sullo score di 3-2 in favore di Chkhartishvili l’incontro si è sostanzialmente deciso su una bellissima combinazione del georgiano con una proiezione da 2 punti che è continuata con due ribaltamenti consecutivi da due punti ciascuno. Il caucasico perciò ha ipotecato l’esito del combattimento portandosi sul 9-2 prima della pausa ed ha successivamente gestito i tentativi di attacco di Sandron con discreta facilità qualificandosi agli ottavi di finale, dove incontrerà il lituano Justas Petravicius.













Foto: Fijlkam