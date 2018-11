LIVE Zalgiris Kaunas-Milano, Eurolega basket 2019 in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

Italia-Lituania non solo nelle Qualificazioni Mondiali 2019, ma anche in Eurolega. Infatti un’ora prima a Kaunas si gioca Zalgiris-Olimpia Milano, sfida valevole per la decima giornata della prima fase della massima competizione europea per club. Milano arriva con un record di 6-3 ed è reduce dalla sconfitta di Barcellona, che comunque non ha minato lo stato d’animo di una squadra che sta disputando un’Eurolega eccezionale e che si trova nella zona alta della classifica. Vincere a Kaunas sarebbe un passo decisivo verso l’obiettivo playoff, che l’Olimpia a questo punto vuole assolutamente raggiungere.

Zalgiris-Kaunas si giocherà stasera 29 Novembre alle 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la DIRETTA LIVE di OA Sport. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 29 Novembre

Ore 19.00: Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo