LIVE Udinese-Milan, Serie A in DIRETTA, 0-0: aggiornamenti in tempo reale

Appuntamento alle 20:30 per il posticipo serale dell’11ma giornata si Serie A. Di fronte si troveranno Udinese e Milan, per dare vita ad un match che si preannuncia ricco di spettacolo. I bianconeri sono a secco di vittoria da ben 5 partite, in cui hanno raccolto un solo punto; i milanisti, invece, dopo qualche critica sorta per via delle due sconfitte, nel derby con l’Inter e in Europa League contro il Betis, hanno trovato due successi tanto importanti quanto sudati, al San Siro su Sampdoria e Genoa, che ne hanno rilanciato il morale e la corsa alla Champions. Proprio per il discorso Champions, il Milan dovrà cercare in ogni modo di portare a casa i 3 punti stasera, approfittando dello stop di ieri della Roma al Franchi con la Fiorentina. La squadra di Velazquez, invece, vede la zona retrocessione vicinissima e ciò ha lanciato qualche ombra sul tecnico spagnolo, il quale è chiamato ad una risposta convincente prima della sosta, in particolare nello scontro diretto di Empoli in programma domenica prossima. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida con un ampio prepartita ad anticipare il racconto dettagliato del match minuto per minuto. Foto: Andrea Bertani Shutterstock













20:18 Dirigerà l’incontro l’arbitro Di Bello dalla sezione di Brindisi, assistito da Marrazzo e Bottegoni. Il quarto uomo sarà Giacomelli, mentre al VAR presiederanno Fabbri e Tolfo.

20:13 Udinese e Milan si sono incrociate 86 volte in Serie A: 16 successi per i friulani, 38 per i rossoneri e 32 pareggi.

20:08 Gli uomini di Gattuso vogliono continuare la loro striscia di vittorie, aperta con i successi di San Siro contro Sampdoria e Genoa e per farlo si affideranno al ritrovato Higuain, affiancato da un Cutrone in una condizione fisica notevole.

20:04 Qualche scatto dei milanisti alla Dacia Arena

Rossoneri team and management have arrived at the Dacia Arena

20:00 I padroni di casa sono chiamati ad un buon risultato per scacciare i fantasmi delle ultime uscite. Sul banco degli imputati soprattutto il tecnico Velazquez, che stasera proverà a fermare i rossoneri con la difesa a 3.

19:42 Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Pussetto, Ter Avest, Mandragora, Barak, Stryger-Larsen; de Paul; Lasagna.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Higuain, Cutrone

19:40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Milan, posticipo serale dell’11ma giornata di Serie A.

