LIVE Trento-Resovia e Civitanova-Fakel volley, Mondiale per club 2018 in DIRETTA: le squadre italiane per vincere il girone

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Resovia e Civitanova-Fakel Novy Urengoy, match validi per il Mondiale per Club 2018 di volley maschile. Le due squadre italiane sono già certe della qualificazione alle semifinali e oggi andranno a caccia del primo posto nel girone: i dolomitici se la dovranno vedere contro l’Asseco padrone di casa dopo aver sconfitto l’Ardakan e il forte Sada Cruzeiro, la Lube tornerà in campo dopo l’impresa compiuta contro lo Zenit Kazan e affronterà la compagine russa. Si tratta di veri e propri scontri diretti: chi li vince è primo nel girone, chi li perde è secondo. Sabato si disputeranno le semifinali incrociate, per evitare una sfida tutta italiana servirà che entrambe vincano o perdano oggi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Trento-Resovia e Civitanova-Fakel Novy Urengoy, match validi per il Mondiale per Club 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi nulla delle due partite. Si inizia alle ore 17.30. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Roberto Muliere