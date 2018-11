LIVE Torino-Milano basket, Serie A in DIRETTA: l’Olimpia per mantenere la vetta, la Fiat ritrova Larry Brown

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiat Torino-Olimpia Milano, sfida valevole per la quinta giornata della Serie A di basket. La squadra di Pianigiani è reduce dalla rocambolesca vittoria all’ultimo secondo in Eurolega contro l’Efes, con la tripla della vittoria di Mike James che ha dato il quarto successo europeo ai milanesi. Un inizio di stagione eccezionale per Milano, che in Italia non ha ancora mai perso tra Supercoppa e campionato e vuole mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno. Dall’altra parte c’è una Torino, che ritrova in panchina Larry Brown, di ritorno dall’America dopo i problemi di salute delle ultime settimane. La Fiat finora ha un record di 2-2 e questa partita può davvero essere la partita della svolta per i piemontesi, reduci invece dalla sconfitta all’ultimo secondo in Eurocup contro Malaga.

20.22: Torino ha due vittorie e due sconfitte in questa prima parte di stagione. La Fiat comunque ritrova, proprio per questa sfida con Milano, Larry Brown in panchina

20.20: Milano deve rispondere a Venezia, che ha vinto oggi contro Bologna. L’Olimpia punta ad ottenere la quinta vittoria consecutiva in questo inizio di campionato

20.15: Cominciamo la nostra diretta