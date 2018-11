LIVE Sci di fondo, Sprint Lillehammer 2018 in DIRETTA: Federico Pellegrino all’assalto del podio, Greta Laurent per la sorpresa

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di venerdì 30 novembre. Dopo il fine settimana di Ruka, quest’anno il primo trittico di competizioni del circuito maggiore si terrà a Lillehammer, in Norvegia, terra che evoca dolcissimi ricordi al fondo italiano. Oggi si disputano le sprint a tecnica libera maschile e femminile.

Tra i protagonisti ci sarà l'azzurro Federico Pellegrino, che partirà con il numero 29. Gli altri azzurri in gara saranno con il 14 Francesco De Fabiani, con il 38 Maicol Rastelli, con il 78 Dietmar Noeckler e con il 95 Giandomenico Salvadori. Tra le donne pochi sussulti patriottici, sarà impegnata la sola Greta Laurent con il numero 7. Le qualificazioni si terranno dalle 9.30 e poi dalle 12.00 ci sarà la fase finale. La nostra diretta inizierà alle 9.20. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale. (Foto: Valerio Origo)













10.05 Tra poco le qualifiche maschili: uno start ogni 15″. Ricordiamo che la pista misura 1.6 km, saranno 110 gli atleti al via.

10.00 Restano fuori alcuni nomi grossi: la norvegese Therese Johaug, la statunitense Ida Sargent, l’austriaca Teresa Stadlober. Fuori anche Heidi Weng.

9.56 Sono giunte al traguardo tutte le atlete: ultimo tempo utile quello della norvegese Anna Svendsen, 3’02″50, con 6″07 di ritardo dalla vetta.

9.53 Chiude 16ma Greta Laurent, attardata di 3″80.

9.51 Alle sue spalle la norvegese Ragnhild Haga attardata di 0″74 e la svedese Stina Nilsson a 1″25.

9.48 Immobile la classifica mentre partono le ultime atlete: miglior crono della svedese Hanna Falk in 2’56″43.

9.45 Poche le atlete che con numeri alti fanno segnare buoni tempi: Greta Laurent al momento è 16m e il suo passaggio ai quarti è praticamente certo.

9.42 Alcuni inserimenti a ridosso della top ten fanno scivolare l’azzurra al 13° posto attualmente.

9.39 Greta Laurent al momento è nona con 3″80 di ritardo.

9.38 Trionfo svedese! Nuovo miglior crono per Hanna Falk, con 2’56″43.

9.37 La norvegese Ingvild Oestberg è seconda a 0″38 dalla svedese Nilsson!

9.36 Charlotte Kalla va vicino al tempo della connazionale e chiude con 0″62 di ritardo.

9.35 La più vicina è Greta Laurent! 2″55 il ritardo dell’azzurra, che chiude in 3’00″23.

9.33 La svedese Stina Nilsson prova subito a fare il vuoto: 2’57″68, distacchi abissali al momento.

9.32 Partita anche Greta Laurent.

9.30 Partono le qualifiche femminili: uno start ogni 15″. Con il numero 7 Greta Laurent. Intanto non sarà al via la statunitense Sophie Caldwell. Ricordiamo che la pista misura 1.3 km, saranno 81 le atlete al via.

