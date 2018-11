LIVE Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2018 in DIRETTA: azzurri per stupire nella 15 km tc, Lucia Scardoni per confermarsi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile e 15 km maschile tecnica classica, prime prove distance della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Sulla neve finlandese inizia la stagione post olimpica: lo spettacolo è assicurato.

Primo appuntamento con le gare distance della stagione. Si parte con la 10 km femminile e con qualche speranza per le azzurre: fari puntati su Lucia Scardoni che ieri ha strabiliato in sprint chiudendo con un fantastico settimo posto ed oggi proverà a ripetersi sulla neve scandinava. C’è grandissima attesa per il ritorno alle gare in Coppa del Mondo di Therese Johaug che vuole mettere in soffitta due anni di inattività a causa della questione doping che l’ha riguardata. Norvegia, con Weng che prova a rifarsi dopo la brutta partenza di ieri, Russia, con Nepryaeva su tutte, Svezia e Finlandia con Parmakoski proveranno a giocarsi la vittoria.

In campo maschile fari puntati sul grande sconfitto di ieri Johannes Hoesflot Klaebo che si è fatto superare da Bolshunov nel finale della sprint e vuole rifarsi immediatamente. per l’Italia l’attesa è tutta per Francesco De Fabiani, che testa la sua condizione attuale nella distanza che preferisce ma attenzione anche a Maicol Rastelli che potrebbe dire la sua nella tecnica classica. Anche qui norvegesi e russi sugli scudi con qualche possibile inserimento esterno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della 10 km femminile e 15 km maschile tecnica classica, prime prove distance della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.45 con la gara femminile e alle 12.30 con la maschile. Buon divertimento a tutti.

CRONACA DELLA SPRINT FEMMINILE

CRONACA DELLA SPRINT MASCHILE

