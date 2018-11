Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019, la graduatoria dopo le sprint di Ruka

Dopo la prima gara della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, la sprint a tecnica classica maschile e femminile a Ruka, arriva anche la prima classifica per entrambi i sessi. Di seguito le graduatorie:

COPPA DEL MONDO DI SCI DI FONDO 2018-2019 MASCHILE

1. Alexander Bolshunov (RUS) 100

2. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 80

3. Erik Brandsdal (NOR) 60

4. Emil Iversen (NOR) 50

5. Gleb Retivykh (RUS) 45

6. Sondre Turvoll Fossli (NOR) 40

7. Calle Halfvarsson (SWE) 36

8. Alex Harvey (CAN) 32

9. Federico Pellegrino (ITA) 29

10. Andrey Sobakarev (RUS) 26

11. Ristomatti Hakola (FIN) 24

12. Jovian Hediger (SUI) 22

13. Kasper Stadaas (NOR) 20

14. Lucas Chavanat (FRA) 18

15. Baptiste Gros (FRA) 16

16. Sindre Bjoernestad Skar (NOR) 15

17. Joni Maeki (FIN) 14

18. Lauri Vuorinen (FIN) 13

19. Finn Haagen Krogh (NOR) 12

20. Richard Jouve (FRA) 11

21. Ari Luusua (FIN) 10

22. Aliaksandar Voranau (BLR) 9

23. Teodor Peterson (SWE) 8

24. Oskar Svensson (SWE) 7

25. Miha Simenc (SLO) 6

26. Anssi Pentsinen (FIN) 5

27. Valentin Chauvin (FRA) 4

28. Martti Jhylae (FIN) 3

29. Janez Lampic (SLO) 2

30. Turo Sipila (FIN) 1

COPPA DEL MONDO DI SCI DI FONDO 2018-2019 FEMMINILE

1. Yulia Belorukova (RUS) 100

2. Maja Dahlqvist (SWE) 80

3. Ida Ingemarsdotter (SWE) 60

4. Maiken Caspersen Falla (NOR) 50

5. Krista Parmakoski (FIN) 45

6. Stina Nilsson (SWE) 40

7. Lucia Scardoni (ITA) 36

8. Moa Lundgren (SWE) 32

9. Natalia Neprayeva (RUS) 29

10. Anna Dyvik (SWE) 26

11. Sadie Bjornsen (USA) 24

12. Katja Visnar (SLO) 22

13. Evgenia Shapovalova (RUS) 20

14. Greta Laurent (ITA) 18

15. Anamarija Lampic (SLO) 16

16. Sophie Caldwell (USA) 15

17. Anna Svendsen (NOR) 14

18. Laura Gimmler (GER) 13

19. Tiril Udnes Weng (NOR) 12

20. Natalia Matveeva (RUS) 11

21. Hanna Falk (SWE) 10

22. Lotta Udnes Weng (NOR) 9

23. Johanna Matintalo (FIN) 8

24. Andrea Julin (FIN) 7

25. Nadine Faehndrich (SUI) 6

26. Ingvild Flugstag Oestberg (NOR) 5

27. Ida Sargent (USA) 4

28. Alenka Cebasek (SLO) 3

29. Sandra Ringwald (GER) 2

30. Elena Soboleva (RUS) 1













federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo