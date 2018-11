LIVE Roma-Real Madrid, Champions League calcio in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

Tutto è pronto per Roma-Real Madrid, sfida di capitale importanza nel Gruppo G della Champions League 2018/19. Giallorossi e merengues, infatti, scenderanno in campo alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico per decidere chi sarà la prima classificata del raggruppamento. La classifica pone entrambe le contendenti a quota 9 punti, con 5 di vantaggio sul CSKA Mosca.

Come si può seguire il match in tv?

La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252

Come si può vedere in streaming?

Roma-Real Madrid si potrò seguire su SkyGo su smartphone, pc o tablet.

OA Sport cosa propone?

Il nostro sito vi offrirà la diretta live testuale della super-sfida dell’Olimpico per non perdersi nemmeno un istante dell’assalto della Roma al primo posto del girone!

Foto: Bukharev Oleg / Shutterstock.com