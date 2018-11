LIVE MotoGP, GP Valencia 2018 in DIRETTA: prove libere 3 e qualifiche di sabato 17 novembre, orari e come vederle in tv

Dopo un venerdì condizionato dalla pioggia, si inizia a fare sul serio sul circuito Ricardo Tormo: sono in arrivo le qualifiche della MotoGP per quanto riguarda il Gran Premio di Valencia 2018. Tutto è pronto per vedere all’opera Marc Marquez e rivali andare a caccia dell’ultima pole position della stagione, dato che stiamo vivendo il 19esimo ed ultimo appuntamento del campionato. La giornata, come sempre, vedrà inizialmente la disputaaa delle ultime sessioni di prove libere delle tre classi, che faranno da antipasto alle qualifiche. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul sabato del GP di Valencia 2018.

Qual è il programma completo della giornata?

Sabato 17 novembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2



Come si potrà seguire il sabato del GP di Valencia?

Il sabato del GP di Valencia sarà seguito in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Per quanto riguarda TV8 (121 di Sky e 8 del digitale terrestre) le qualifiche delle tre classi saranno live ed in chiaro!

Sono previste repliche?

Su SkySport MotoGP

Qualifiche MotoGP:ore 16.10, 19.30, 23.00

Qualifiche Moto2: ore 21.15

Qualifiche Moto3: ore 22.15, 00.45

Come si possono seguire le qualifiche in streaming?

Per vedere l’azione del sabato del GP di Valencia, sarà sufficiente collegarsi a SkyGo (riservato ai soli abbonati) per assistere al sabato del circuito Ricardo Tormo su smartphone, pc o tablet

Cosa propone OA Sport?

Il nostro sito, come ogni altro appuntamento della stagione, vi propone le DIRETTE LIVE testuali della giornata sul circuito Ricardo Tormo, per non perdersi nemmeno un secondo delle ultime qualifiche del Mondiale 2018!

Foto: Valerio Origo