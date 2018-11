LIVE Moto2, GP Valencia 2018 in DIRETTA: risultato e aggiornamenti minuto per minuto

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia 2018, ultima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Sul tracciato Ricardo Tormo i centauri della media cilindrata si sfideranno per centrare il bersaglio grosso in questo appuntamento conclusivo della stagione e le motivazioni non mancano.

Il titolo iridato è stato conquistato a Sepang (Malesia) da Francesco Bagnaia ma la voglia di far proprio quest’ultimo round è molto alta. Luca Marini partirà dalla pole position e il fratellino di Valentino Rossi ha voglia di bissare il successo malese con un altra vittoria di grande autorevolezza. Sull’asciutto, infatti, il centauro dello Sky Racing Team VR46 è stato impressionante per costanza di rendimento. Sarà da verificare che il medesimo comportamento si replichi in gara.

Da par suo Bagnaia vuol chiudere in bellezza la propria avventura in questa categoria, mettendo il proprio sigillo e dimostrando di essere il migliore. Ne ha facoltà “Pecco”, molto costante sull’asciutto e tra i candidati al successo. Attenzione però a Xavi Vierge e a Marcel Schrotter molto veloci nel corso delle prove e anche loro pronti a centrare il successo. Ovviamente, sarà della partita anche il portoghese Miguel Oliveira che, pur in decima posizione nel time-attack, è sempre tra i migliori in corsa.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Valencia 2018, ultima prova del Mondiale 2018 di Moto2: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si parte alle ore 12.20. Buon divertimento!

La cronaca delle qualifiche













Foto: Valerio Origo