LIVE Milan-Juventus, Serie A in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming. Guida e probabili formazioni

Oggi domenica 11 novembre si gioca Milan-Juventus, match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio San Siro si sfidano i rossoneri, quarti in classifica, e i bianconeri che si presentano da capolista del massimo campionato: una delle grandi classiche del calcio italiano è servita, lo spettacolo non mancherà sicuramente alla Scala del Calcio dove ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per assistere a uno spettacolo imperdibile, emozionante e avvincente tra due formazioni di rango pronte a fronteggiarsi e desiderose di andare a caccia della vittoria.

I bianconeri si presentano con i favori del pronostico anche se la sconfitta maturata nel finale contro il Manchester United potrebbe avere lasciato delle scorie. I ragazzi di Massimiliano Allegri vorranno conservare il proprio vantaggio in testa alla classifica ma il compito sarà particolarmente arduo contro gli storici rivali che invece hanno pareggio sul campo del Betis Siviglia e che hanno vinto le ultime due partite di campionato in pieno recupero. I rossoneri sperano in un nuovo colpaccio per rilanciarsi in ottica quarto posto.



Da una parte la corazzata guidata da Cristiano Ronaldo che vuole segnare in questo incontro di cartello dopo essersi sbloccato in Champions League, dall’altra gli incerottati rossoneri guidati dal grande ex Gonzalo Higuain. Di seguito la guida completa di Milan-Juventus con il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le informazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming, le probabili formazioni.

MILAN-JUVENTUS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

Milan-Juventus, big match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019, si giocherà domenica 11 novembre allo Stadio San Siro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della partita:

DOMENICA 11 NOVEMBRE:

20.30 Milan-Juventus.

MILAN-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

MILAN-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Higuain, Cutrone. All. Gattuso

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri













