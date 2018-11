Italia-Portogallo, Nations League 2019: programma, orario e tv. Si gioca a San Siro

Sabato 17 novembre si giocherà Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro di Milano gli azzurri affronteranno i Campioni d’Europa in un incontro di lusso che potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio per il nostro movimento dopo lo smacco della mancata qualificazione ai Mondiali: la nostra Nazionale, reduce dal successo in Polonia con annessa certezza della permanenza nella Serie A della neonata competizione organizzata dalla UEFA, può ancora giocarsi delle chance per raggiungere il primo posto nel girone e dunque conquistare la qualificazione alla Final Four.

I ragazzi di Roberto Mancini dovranno battere i lusitani e poi sperare che i nostri avversari perdano contro la Polonia nel match in programma tre giorni dopo a Guimaraes (potrebbero anche pareggiare ma noi dovremmo batterli con due gol di scarto). Chiellini e compagni andranno a caccia dell’impresa, ci siamo sbloccati un mese fa battendo la Polonia e ora proveremo a replicarci ben consapevoli che non sarà semplice: l’importante sarà segnare, compito che si è rivelato particolarmente arduo nelle ultime uscite.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.



SABATO 17 NOVEMBRE:

20.45 Italia-Portogallo

ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Foto: marco iacobucci shutterstock