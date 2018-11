LIVE Milan-Juventus calcio, Serie A in DIRETTA: show a San Siro, rossoneri incerottati contro CR7

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, incontro valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Il posticipo andrà in scena allo stadio “San Siro” di Milano e vedrà di fronte due compagini molto attrezzate di alta classifica che proveranno a riscattare due risultati (parzialmente) negativi raccolti nelle Coppe Europee negli ultimi giorni. Il Milan di Gennaro Gattuso è reduce da un periodo abbastanza altalenante in cui ha reagito alla sconfitta in extremis nel derby con tre successi consecutivi in rimonta (3-2 con la Samp) e strappati nei minuti di recupero grazie a Romagnoli (2-1 con il Genoa e 1-0 a Udine). I rossoneri in questo momento occupano in coabitazione con la Lazio il quarto posto, l’ultima posizione utile per strappare la qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2019-2020, perciò vanno a caccia di un risultato positivo contro la capolista per dare continuità alla recente striscia positiva di cinque vittorie nelle ultime sei partite di Serie A. La Juventus si presenta al big match del 12° turno in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull’Inter (con una partita in meno), con la possibilità di allungare sui nerazzurri ad un confortante +9. La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha raccolto 31 punti in 11 partite, frutto di dieci vittorie ed un solo pareggio, ma è reduce da un passo falso rimediato in Champions in casa contro il Manchester United che non ha comunque compromesso la situazione dei bianconeri nel girone. Milan-Juventus comincerà alle ore 20.30 ed OASport vi offre la possibilità di seguire la partita con la nostra DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento! (Foto: Fabrizio Andrea Bertani Shutterstock.com)

