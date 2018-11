Hockey pista, Serie A1 2018-19: Lodi pareggia, ma resta in testa alla classifica dopo la sesta giornata

Sesta giornata di gare per la Serie A1 di hockey su pista, che ha proposto subito il big match tra Lodi e Follonica, ormai un classico del campionato del Bel Paese. 3-3 il risultato finale, con la doppietta di Alessandro Verona che non è bastata ai lombardi per vincere la sfida, ma lo è stata invece per conservare la vetta della classifica, nonostante la tripletta di Marti Casas nel match tra Forte dei Marmi e Breganze, vinto 5-2 dai toscani.

Sorride anche il Valdagno, che ha sconfitto 6-4 Thiene in trasferta grazie alla solita prestazione da urlo di Massimo Tataranni, mentre la Ubrocker Scandiano si è imposta 5-1 sul campo del Trissino.

Colpo da maestro per il Vercelli, che con le doppiette di Mattia Milani e Matteo Brusa ha sconfitto 5-2 la Carispezia Sarzana, allontanandosi così dalla penultima posizione, occupata dal Bassano, superato 5-1 da un Viareggio in rampa di lancio.

I risultati completi:

Giornata 6

AMATORI VERCELLI-CARISPEZIA SARZANA 5 – 2

STEMA UVP BASSANO-CGC VIAREGGIO 1 – 5

GSH TRISSINO – UBROKER SCANDIANO 1 – 5

B&B SERVICE FORTE DEI MARMI-LANARO FAIZANE’ BREGANZE 5 – 2

SANDRIGO HOCKEY-TEAMSERVICECAR MONZA 1 – 3

AMATORI WASKEN LODI-IMPREDIL FOLLONICA 3 – 3

HOCKEY THIENE-HOCKEY VALDAGNO 1938 4 – 6

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

PTI GTE VTE PTE PSE RFT RST DIFF PEN 1 AMATORI WASKEN LODI 14 6 4 2 0 30 16 14 2 B&B SERVICE FORTE DEI MARMI 13 6 4 1 1 28 14 14 3 IMPREDIL FOLLONICA 12 6 3 3 0 25 17 8 4 LANARO FAIZANE’ BREGANZE 11 6 3 2 1 25 23 2 5 HOCKEY VALDAGNO 1938 11 6 3 2 1 28 21 7 6 UBROKER SCANDIANO 10 6 3 1 2 22 16 6 7 GSH TRISSINO 10 6 3 1 2 19 17 2 8 CARISPEZIA SARZANA 10 6 3 1 2 23 23 0 9 CGC VIAREGGIO 9 6 3 0 3 24 18 6 10 TEAMSERVICECAR MONZA 9 6 3 0 3 19 20 -1 11 STEMA UVP BASSANO 6 6 2 0 4 21 24 -3 12 AMATORI VERCELLI 4 6 1 1 4 15 28 -13 13 SANDRIGO HOCKEY 0 6 0 0 6 17 38 -21 14 HOCKEY THIENE 0 6 0 0 6 14 35 -21

Foto: pagina Facebook Forte dei Marmi