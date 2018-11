LIVE Milan-Dudelange calcio, Europa League 2019 in DIRETTA: obbligo vittoria per il Diavolo

Prenderà il via alle 18:55 la quinta partita del Milan ai gironi di Europa League: al San Siro saranno ospiti i lussemburghesi del Dudelange, ancora a secco di punti nella competizione europea. La situazione del gruppo F è molto intrigata e i rossoneri sono obbligati alla vittoria per giungere all’ultima sfida contro l’Olympiakos con più risultati utili a qualificarsi. Il Milan, infatti, vincendo stasera, si garantirebbe la possibilità di andare in Grecia accontentandosi di un pari, costringendo gli avversari a dover fare la partita; se poi dovesse arrivare l’eventuale successo del Betis nel match odierno contemporaneo, allora i ragazzi di Gattuso avrebbero il lusso di poter perdere anche con un gol di scarto al Karaiskakis. Lasciando da parte i conti, per il Diavolo è essenziale ritrovare la fiducia, persa negli ultimi incontri per via dei tanti infortuni e dell’espulsione di Higuain contro la Juve: proprio il Pipita avrà il compito di guidare l’attacco milanista, coadiuvato dallo spagnolo Castillejo, anch’egli in cerca di conferme. Appuntamento, quindi, a più tardi con la DIRETTA LIVE testuale offertavi da OA Sport: si inizia con un ampio pre-partita, seguito dal racconto minuto per minuto dell’incontro. Foto: Cristiano Barni / Shutterstock













CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVI MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

17:48 Gattuso manda in campo Simic e Halilovic, soprattutto quest’ultimo verrà seguito con grande curiosità. In attacco spazio al tandem Cutrone-Higuain.

17:46 Ecco a voi le formazioni ufficiali dei due team:

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Çalhanoglu; Cutrone, Higuaín.

DUDELANGE (3-5-1-1): Bonnefoi; Schnell, Cruz, Prempeh; Jordanov, Stolz, Kruska, Couturier, Mélisse; Sinani; Turpel.

17:44 Salve e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Dudelange, 5a giornata della fase a gironi di Europa League.

