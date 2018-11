Milan-Dudelange, Europa League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Dopo il pareggio dell’Olimpico, il Milan torna a San Siro dove affronterà i lussemburghesi del Dudelange nella quinta giornata di Europa League. Un match assolutamente da vincere per i rossoneri, che cercano tre punti per avvicinare la qualificazione ai sedicesimi. Sarà con ogni probabilità un Milan rivoluzionato da Gattuso, che potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno in stagione. Inoltre dal primo minuto tornerà Gonzalo Higuain, squalificato in campionato e che vuole tornare protagonista in campo europeo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Milan-Dudelange, match valido per la 5^ giornata della fase a gironi di Europa League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go. Non perdetevi anche la diretta testuale su OA Sport

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE:

18.55 Milan-Dudelange

MILAN-DUDELANGE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

MILAN-DUDELANGE: PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Reina; Abate, Simic, R. Rodríguez; Suso, Bertolacci, Mauri, Çalhanoglu, Laxalt; Castillejo, Higuaín.

DUDELANGE (4-4-2): Frising; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Couturier, Stelvio, Kruska; Turpel, Sinani.













