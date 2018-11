Milan-Dudelange stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederlo

Questa sera alle ore 18.55 il Milan ospiterà a San Siro il Dudelange nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League. I rossoneri devono assolutamente conquistare i tre punti contro i lussemburghesi per poi avere una sfida più agevole nello scontro diretto con l’Olympiacos dell’ultima giornata. All’andata la squadra di Gattuso riuscì ad imporsi solo per 1-0 con la rete di Higuain, che tornerà titolare proprio in questa partita, e dovrà quindi restare concentrata per evitare passi falsi.

Milan-Dudelange sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Giovedì 29 novembre

18.55 Milan-Dudelange, Europa League Gruppo F, San Siro













Foto: Salvatore Izzo