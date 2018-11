LIVE Karate, Mondiali 2018 in DIRETTA: 9 novembre, Italia all’assalto nelle prove a squadre di kumite

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2018 di karate. Oggi sul tatami di Madrid si completeranno le fasi eliminatorie del kumite a squadre e scopriremo le nazioni che si giocheranno le medaglie domenica. L’Italia è pronta ad essere ancora protagonista. Al maschile il team azzurro formato da Ahmed El Sharaby, Rabia Jendoubi, Andrea Minardi, Luca Maresca, Nello Maestri, Simone Marino e Michele Martina, dopo aver battuto 3-1 il Camerun ieri, ripartirà dai sedicesimi con Taipei. Quello femminile, formato da Laura Pasqua, Silvia Semeraro, Clio Ferracuti e Lorena Busà, dopo aver superato 2-0 l’Irlanda, sfiderà invece la Svezia. Sarà quindi un’altra giornata ricca di combattimenti, che potrete seguire tutti con noi.

