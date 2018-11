LIVE Karate, Mondiali 2018 in DIRETTA: Finali 10 novembre. Luigi Busà e Angelo Crescenzo si giocano l’oro! Busato, Bottaro e Pasqua per il bronzo!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2018 di karate. Oggi vivremo grandissime emozioni sul tatami di Madrid, visto che si assegneranno le medaglie per tutte le categorie individuali. L’Italia sogna in grande con Luigi Busà (-75 kg) e Angelo Crescenzo (-60 kg), che combatteranno per la medaglia d’oro. Il fuoriclasse siciliano va a caccia del terzo titolo iridato della carriera, mentre Crescenzo proverà a conquistare il primo, all’esordio a livello individuale. Azzurri protagonisti anche di tre finali per il bronzo: Laura Pasqua vuole tornare ai vertici nei -61 kg, mentre nel kata Viviana Bottaro punta a confermarsi sul terzo gradino del podio e Mattia Busato cerca la prima medaglia iridata. Una giornata quindi imperdibile per tutti gli appassionati.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2018 di karate: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 9.00. Buon divertimento! (Foto: Fijlkam)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA