LIVE Karate, Mondiali 2018 in DIRETTA: 8 novembre, Italia da podio nelle prove a squadre di kata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2018 di karate. Dopo le emozioni delle gare individuali, sul tatami di Madrid è tempo di dare spazio alle prove a squadre. L’Italia punta alle finali nel kata a squadre, dove al femminile le campionesse europee Sara Battaglia, Michela Pezzetti e Terryana D’Onofrio sono pronte ad un’altra impresa. Al maschile partiranno in prima fila anche Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia, protagonisti delle ultime gare internazionali. L’Italia proverà ad iniziare al meglio anche nel kumite a squadre, di cui oggi si svolgeranno i primi incontri.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2018 di karate: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 10.00. Buon divertimento! (Foto: Fijlkam)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

10.00: Iniziano le gare del primo turno del kata. Italia esentata da questo turno sia al maschile che al femminile

9.57: Nella gara a squadre maschile di kumitè l’Italia affronterà al primo turno il Camerun e, in caso di vittoria, troverà ad attenderla al secondo turno Taipei

9.56: Nel pomeriggio si disputeranno i primi incontri delle eliminatorie del kumitè maschile e femminile. Tra le donne l’Italia affronterà al primo turno l’Irlanda, poi in un eventuale secondo turno la vincente di Svezia-Giordania. Le eliminatorie del kumitè a squadre proseguiranno anche per tutta la giornata di domani

9.55: Gli azzurri sono inseriti nella parte bassa del tabellone e dunque, dovessero avanzare nel torneo, dovrebbero trovarsi di fronte il Giappone che in questa specialità è solidissimo

9.53: In campo maschile squadra azzurra molto competitiva con Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia. Anche tra gli uomini Italia già qualificata agli ottavi dove affronterà la vincente di Sud Africa-Hong Kong

9.52: Le azzurre sono già qualificate agli ottavi di finale e per conoscere la prima avversaria attendono la vincente della sfida tra Colombia e Romania

9.50: Si inizia con il Kata: Italia campione d’Europa in carica nel femminile con Sara Battaglia, Michela Pezzetti e Terryana D’Onofrio

9.45: Oggi giornata dedicata alle eliminatorie delle prove a squadre. L’Italia ha piazzato a livello individuale due atleti in finale e due in finale per il bronzo e prova a rimpinguare il bottino di medaglie potenziali con Kata e Kumitè a squadre

9.40: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di karate a Madrid (Spagna).