LIVE Juventus-Manchester United, Champions League in streaming. A che ora inizia e come vederla in tv sulla RAI

Oggi mercoledì 7 novembre si gioca Juventus-Manchester United, match valido per la quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadium dove i bianconeri affronteranno i Red Devils in un incontro da brividi tra due grandi corazzate del Vecchio Continente: da una parte di Campioni d’Italia che hanno espugnato l’Old Trafford due settimane fa e che partiranno con i favori del pronostico, dall’altra la formazione di Josè Mourinho che medita la vendetta contro una delle sue grandi rivali. Scontro diretto per il primo posto nel girone e per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale.

I ragazzi di Massimiliano Allegri guidano comodamente in campionato e hanno sempre vinto in Champions League, ora vogliono proseguire nella propria striscia e puntano a chiudere i discorsi con largo anticipo ma dovranno fare i conti con Pogba e compagnia che cercheranno di mettere in difficoltà l’undici guidato naturalmente da Cristiano Ronaldo. I padroni di casa, spinti dal proprio pubblico, non faranno sconti a nessuno e andranno a caccia di tre punti di lusso.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Manchester United, match valido per la quinta giornata della Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE:

21.00 Juventus-Manchester United

JUVENTUS-MANCHESTER UNITED: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com