LIVE CSKA Mosca-Roma, Champions League in streaming. A che ora inizia e come vederla in tv

Tornano questa sera le vive emozioni della Champions League 2018-2019, con la Roma che fa tappa a Mosca, nella tana del CSKA, con l’obiettivo di prendersi tre punti fondamentali in ottica qualificazione.

Eusebio Di Francesco, nella conferenza stampa di presentazione della partita, tra le altre cose, ha lasciato intendere una seria possibilità di utilizzare Kluivert dal primo minuto: “Non ho mai avuto paura a buttare dentro i giovani. Kluivert può essere una delle scelte iniziali e non vi dovete sorprendere se lo vedete in campo dal primo minuto“. Dall’altra parte, Viktor Goncharenko lamenta più di un problema con gli infortuni, ma conta sul ritorno di uno dei suoi pilastri, ossia Akinfeev.

CSKA Mosca-Roma, partita valida per la quarta giornata del girone G di Champions League 2018-2019, si disputerà quest’oggi alle ore 18:55. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, nonché in diretta streaming su Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale del match, per non perdere nulla di ciò che accade in campo.

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE:

1855 CSKA Mosca-Roma

CSKA MOSCA-ROMA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport 252 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock