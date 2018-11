Calendario Atp Finals 2018: gli orari giornalieri delle partite. Il programma e come vederle in tv

Il conto alla rovescia sta per terminare. Le ATP Finals 2018 di tennis stanno per cominciare e si terranno da domenica 11 a domenica 18 novembre alla O2 Arena di Londra. Gli otto migliori tennisti del circuito si sfideranno per conquistare l’ultimo grande torneo della stagione. Tra di loro non troveremo però Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro, costretti al forfait per infortuni: lo spagnolo si è sottoposto ad un intervento per un problema alla caviglia mentre l’argentino ha subito la frattura della rotula del ginocchio.

La formula del torneo prevede due gironi da quattro atleti, in cui i primi due classificati accederanno alle semifinali. Nel gruppo Guga Kuerten il serbo Novak Djokovic sfiderà il tedesco Alexander Zverev, il croato Marin Cilic e lo statunitense John Isner. Invece nel gruppo Lleyton Hewitt, Roger Federer se la vedrà con il sudafricano Kevin Anderson, l’austriaco Dominic Thiem e il giapponese Kei Nishikori.

Le ATP Finals 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. Di seguito il calendario completo con gli orari di tutte dei gironi e il programma fino alla finale (in aggiornamento).

CALENDARIO ATP FINALS 2018

Domenica 11 novembre

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Murray/Soares-Klaasen/Venus

ore 15.00 Anderson-Thiem

Sessione serale

ore 19.00 Cabal/Farah-Mektic/Peya

ore 21.00 Federer-Nishikori

Lunedì 12 novembre

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Marach/Pavic-Herbert/Mahut

ore 15.00 Zverev-Cilic

Sessione serale

ore 19.00 Kubot/Melo-Bryan/Sock

ore 21.00 Djokovic-Isner

Martedì 13 novembre

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Doppio

ore 15.00 Singolare

Sessione serale

ore 19.00 Doppio

ore 21.00 Singolare

Mercoledì 14 novembre

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Doppio

ore 15.00 Singolare

Sessione serale

ore 19.00 Doppio

ore 21.00 Singolare

Giovedì 15 novembre

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Doppio

ore 15.00 Singolare

Sessione serale

ore 19.00 Doppio

ore 21.00 Singolare

Venerdì 16 novembre

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Doppio

ore 15.00 Singolare

Sessione serale

ore 19.00 Doppio

ore 21.00 Singolare

Sabato 17 novembre

Sessione pomeridiana

ore 13.00 Prima semifinale doppio

ore 15.00 Primo semifinale singolare

Sessione serale

ore 19.00 Seconda semifinale doppio

ore 21.00 Seconda semifinale singolare

Domenica 18 novembre

Sessione pomeridiana

ore 16.30 Fina doppio

ore 19.00 Finale singolare













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com