Rugby, la formazione dell’Italia per la sfida alla Nuova Zelanda. Un solo cambio nel XV di O’Shea: Sperandio al posto di Bellini

L’Italia si appresta ad affrontare la Niova Zelanda nell’ultimo dei quattro Test Match autunnali di rugby della selezione azzurra: sabato a Roma arrivano gli All Blacks, reduci dalla sconfitta rimediata in Irlanda. Oggi il CT irlandese dell’Italia Conor O’Shea ha svelato il XV che affronterà la formazione oceanica: un solo cambio rispetto alla formazione che ha perso contro l’Australia sabato scorso a Padova. Rientra Luca Sperandio che rileva l’infortunato Mattia Bellini all’ala. Il capitano sarà ancora Leonardo Ghiraldini (98 presenze finora in Nazionale), anche se il veterano della sfida sarà Alessandro Zanni (108 caps finora in azzurro).

Il tecnico della selezione italiana ha affermato al sito federale: “Ci aspetta una grande sfida contro i campioni del mondo in carica. Bisogna avere lo stesso approccio avuto contro l’Australia in campo. Vogliamo chiudere con una bella prestazione i test match di Novembre giocando il nostro miglior rugby“.

Di seguito il XV ufficiale scelto da Conor O’Shea:

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 11 caps)

14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 54 caps)

13 Michele CAMPAGNARO (Wasps, 37 caps)

12 Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 14 caps)

11 Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 4 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 42 caps)

9 Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 28 caps)

8 Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 24 caps)

7 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 5 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 11 caps)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 15 caps)

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 108 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 16 caps)

2 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 98 caps) – capitano

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 29 caps)

a disposizione

16 Luca BIGI (Benetton Rugby, 14 caps)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby,4 caps)

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 12 caps)

19 Marco FUSER (Benetton Rugby, 32 caps)

20 Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 3 caps)

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 27 caps)

22 Luca MORISI (Benetton Rugby, 19 caps)

23 Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 14 caps)













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola