Rugby, la formazione della Nuova Zelanda per la sfida all’Italia. Diversi cambi nel XV degli All Blacks

Mancano meno di 48 ore al fischio d’inizio di Italia-Nuova Zelanda: tutto pronto per l’ultimo Test Match autunnale di rugby che si disputerà sabato in quel di Roma. Dopo Conor O’Shea, anche il CT degli All Blacks Steve Hansen ha annunciato la formazione che giocherà contro l’Italia. Diversi cambi nel XV della Nuova Zelanda rispetto alla sconfitta in Irlanda di sabato scorso.

Di seguito il XV ufficiale della Nuova Zelanda:

15 Damian McKenzie

14 Jordie Barrett

13 Anton Lienert-Brown

12 Ngani Laumape

11 Waisake Naholo

10 Beauden Barrett

9 TJ Perenara

8 Kieran Read (c)

7 Ardie Savea

6 Vaea Fifita

5 Scott Barrett

4 Patrick Tuipulotu

3 Nepo Laulala

2 Dane Coles

1 Ofa Tuungafasi

A disposizione:

16 Nathan Harris

17 Karl Tu’inukuafe

18 Angus Ta’avao

19 Brodie Retallick

20 Dalton Papalii

21 Te Toiroa Tahuriorangi

22 Richie Mo’unga

23 Rieko Ioane













Foto: Roger Sedres / Shutterstock.com