LIVE Italia-Irlanda, Test match rugby in DIRETTA: azzurri a Chicago a caccia dell’impresa

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo di quattro Test match di novembre per la Nazionale italiana di rugby. Gli azzurri, guidati da Conor O’Shea, affrontano alle 21 (orario italiano) in quel di Chicago l’Irlanda, numero due del ranking mondiale e detentrice del Sei Nazioni. Una trasferta nordamericana (si tornerà in Italia per le altre tre sfide) con un incontro durissimo dunque per la squadra tricolore che va a caccia di un’impresa clamorosa. Entrambe le rose hanno qualche assenza, vista la contemporaneità del Guinness Pro 14: il capitano del XV azzurro sarà il rientrante Michele Campagnaro. C’è curiosità nello scoprire come potrà reagire la squadra di O’Shea. Appuntamento alle 21 per il kick-off.













CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVI MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Luigi Mariani livephotosport