LIVE Inter-Genoa, Serie A in DIRETTA: nerazzurri a caccia della vittoria per tallonare la Juventus

Inizierà alle ore 15:00 il secondo anticipo dell’11ma giornata di Serie A 2018-2019: allo stadio San Siro si affronteranno Inter e Genoa. I nerazzurri vengono da 8 vittorie in 9 partite tra campionato e Champions League (unica sconfitta al Camp Nou per mano del Barcellona) che hanno permesso agli uomini di Luciano Spalletti di arrivare al secondo posto in classifica a 6 punti dalla Juventus. Una forma davvero smagliante per i ragazzi guidati da Mauro Icardi, capaci di sbarazzarsi nell’ultimo incontro della Lazio all’Olimpico con il rotondo punteggio di 3-0. Il Biscione ha l’obbligo di portare a casa i 3 punti per non perdere la scia del Napoli, vittorioso ieri contro l’Empoli, e per mettere pressione alla capolista, impegnata nella sfida di questa sera con il Cagliari.

Per il Genoa, invece, da quando c’è stato il clamoroso esonero di Davide Ballardini, sostituito da Ivan Juric, sono arrivati due pareggi e una sconfitta, nell’ultimo match disputato proprio al San Siro contro il Milan, recupero della prima giornata. A preoccupare è, in particolar modo, la condizione del bomber Piatek, il quale non aveva mai fallito con il precedente mister, ma che è ancora a secco con il tecnico croato. La classifica, comunque, continua a sorridere ai genoani, visto il decimo posto insieme al Torino, risultato sicuramente inaspettato alla vigilia della Serie A. Il Grifone sarà atteso, al ritorno da Milano, da due sfide casalinga decisamente importanti: sabato prossimo sono attesi al Marassi i partenopei, mentre, dopo la pausa per le Nazionali, ci sarà il sentitissimo derby della Lanterna con la Sampdoria. Tornando alla partita odierna, il fischio d’inizio è in programma alle 15, ma OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale ancor prima del gong, con un ampio prepartita come antipasto dell’incontro, che vi sarà raccontato minuziosamente minuto per minuto. Foto: Gianfranco Carozza













CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVI MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

14:09 Intanto alcuni scatti dell’arrivo dell’Inter al San Siro

The Nerazzurri are at San Siro! 🏟️ Not long until the team starts warming up 🔥#InterGenoa #ForzaInter pic.twitter.com/062Y6x4OSy — Inter (@Inter_en) November 3, 2018

14:07 Se da un lato era prevedibile l’esclusione di Icardi, tra le fila genoane fa rumore la scelta di non schierare Piatek.

14:05 Di seguito, invece, l’11 scelto da Juric

14:02 Questa la formazione ufficiale dei nerazzurri

14:00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Genoa, secondo anticipo della 11ma giornata di Serie A.

