Inter-Barcellona 1-1 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. Icardi decisivo per un punto d’oro

Termina 1-1 a San Siro la sfida di Champions League tra Inter e Barcellona. La rete di Icardi ha consegnato agli uomini di Spalletti un punto pesantissimo sulla strada verso gli ottavi di finale.

IL GOL DELLO 0-1 DI MALCOM

🎥 | Great play from Coutinho to set up Malcom for Barca's goal #InterBarça pic.twitter.com/7MLdY9Zyda

— Coutinho Stats 🇧🇷 (@CoutinhoStats_) November 6, 2018