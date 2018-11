LIVE Eurolega basket, Barcellona-Milano in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

Oggi venerdì 23 novembre (ore 21.00) si gioca Barcellona-Olimpia Milano, match valido per la nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Al Palau Blaugrana andrà in scena una partita pirotecnica e particolarmente accesa, i Campioni d’Italia sfideranno una delle grandi corazzate della massima competizione continentale e sperano di centrare il colpaccio: i ragazzi di Pianigiani si stanno ben comportando in Eurolega e inseguono la qualificazione ai playoff, lo scontro diretta con la corazzata catalana misurerà ulteriormente le ambizioni della Armani Exchange che proverà a tenere testa a un avversario solidissimo.



Si tratta del secondo impegno settimanale per entrambe le squadre, Milano ha sconfitto il Vitoria Baskonia in casa mentre il Barcellona è andato in scena sul campo del Panathinaikos sempre mercoledì sera. Back-to-back cruciale per questa prima parte dell’Eurolega, si supera la metà del girone d’andata e nessuno vuole sbagliare.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Barcellona-Milano, match valido per la nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VENERDI’ 23 NOVEMBRE:

21.00 FC Barcellona Lassa vs AX Armani Exchange Olimpia Milano

BARCELLONA-MILANO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo