Beach volley, Campionato Italiano per società. Nasce l’LIBV Major Series 2019

La Lega Italiana Beach Volley non lascia, anzi raddoppia dopo le polemiche che ne hanno accompagnato nascita e sviluppo e il cambio di presidente con Gianfranco Meli che ha preso il posto di Francesco Ghirelli, chiamato a presiedere la LegaPro di calcio. Non ci sarà più un torneo unico con tutte le società italiane al via (i numeri lo scorso anno parlavano di 40 società e 192 Squadre, con quasi 800 atleti impegnati in ogni singola giornata di gioco) ma le società saranno divise in serie A e serie B con tanto di promozioni e retrocessioni per i team delle categorie “Under”, “Amatoriale”, “Pro” ed “Over” pronti a sfidarsi su tutto il territorio nazionale.



Soddisfatto il nuovo Presidente della LIBV Meli. “Insieme al nuovo Vice Presidente Marco Dodi, al Direttore Generale Roberto Manzo ed a tutto il Consiglio Direttivo siamo al lavoro per riuscire ad organizzare e promuovere tornei e manifestazioni in tutta Italia, con l’obiettivo di offrire ai nostri Atleti Associati, nei vari livelli, sempre più la possibilità di giocare, migliorare e divertirsi. La Lega deve essere uno strumento per dare maggiore peso e rappresentatività alle Società Associate e dunque a tutto il movimento: sono al vaglio la realizzazione di una serie di servizi operativi per le società che consentano loro di ottenere sia maggiori ricavi che risparmi in ambito economico. A tal fine a breve verrà avviato un sondaggio interno agli associati per identificare e condividere i servizi di maggiore interesse. Vorrei segnalare infine, a conferma dell’ottimo lavoro svolto fino ad oggi dalla LIBV, che in queste settimane le società di beach volley stanno ricevendo proposte di affiliazione a tornei più o meno attendibili che tentano di “imitare” la formula di gioco che la Lega sta proponendo da due anni a questa parte. In tal senso, mi sento di ammonire bonariamente gli organizzatori e di mettere in guardia le società contattate a prestare attenzione sulle coperture assicurative al fine di tutelare se stessi ed i propri atleti: evitiamo che vengano disperse risorse fondamentali, abbiamo tutti lo stesso obiettivo, che è il sempre maggior successo del Beach Volley Italiano”.

La formula sarà dunque simile a quella della Nations League di calcio con più gironi, una finale e la retrocessione per le ultime classificate. Le prime sfide tra le società sono in programma per febbraio 2019.