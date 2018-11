LIVE Curling, Europei 2018 in DIRETTA: 21 novembre. Azzurre subito sotto per 4-0 con la Svezia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei 2018 di curling. Questa rassegna continentale a Tallinn (Estonia) è giunta ad un momento cruciale, visto che si va verso la conclusione del round robin e i risultati diventano sempre più determinanti. L’Italia maschile oggi si gioca il pass per l’accesso alle semifinali con la Polonia, visto che una vittoria potrebbe già dare la qualificazione aritmetica agli azzurri. In campo femminile le nostre portacolori lottano invece per la salvezza e dovranno affrontare prima la durissima sfida con le campionesse olimpiche della Svezia e poi lo scontro diretto con la Danimarca, partita che potrebbe risultare determinante nel cammino delle azzurre.

8.33: Purtroppo Zappone sbaglia e sono altri due punti per la Svezia. Match già compromesso. Italia sotto 4-0.

8.30: Hasselborg boccia la stone azzurra, ma ora Zappone ha l’occasione per accorciare le distanze.

8.29: Brava Zappone che mette una stone a punto.

8.27: Accosto di Hasselborg ed ora sono addirittura tre le stone svedesi a punto.

8.24: Altro end complicato. Ci sono due stone svedesi a punto, entrambe circondate da due stone italiane.

8.16: Zappone prova l’accosto, ma non riesce ad entrare in zona punto. La Svezia ne fa addirittura due e si porta subito sul 2-0.

8.14: Ultima stone per Zappone, che deve risolvere una situazione difficile con due stone svedesi a punto.

8.12: Ci sono due stone a punto per la Svezia. Subito un momento complicato per l’Italia.

8.07: Italia che si limita a pulire il ghiaccio dalle guardie svedesi in questo primo end.

8.04: Comincia la sfida tra Italia e Svezia.

8.00: Sarà l’Italia a chiudere il primo end. Comincia dunque la Svezia.

7.55: Manca davvero pochissimo all’inizio di Italia-Svezia.

7.50: Sicuramente diverso l’Europeo della squadra maschile, con gli azzurri che con una vittoria contro la Polonia potrebbero già avere la certezza matematica della qualificazione alle semifinali.

7.42: La Svezia ha un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte, mentre l’Italia finora ha ottenuto un solo successo nelle sei sfide giocate. Servirà una grandissima prestazione questa mattina a Zappone e compagne, anche se con ogni probabilità sarà decisiva la sfida con la Danimarca del pomeriggio, che vale la salvezza.

7.35: Alle 8.00 comincerà la sfida del torneo femminile tra Italia e Svezia. Un match complicatissimo per le azzurre, che affrontano le campionesse olimpiche in carica