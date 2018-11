LIVE Curling, Europei 2018 in DIRETTA: 20 novembre. L’Italia si gioca la semifinale: 6-1 sulla Germania dopo il terzo end

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di curling. Oggi si giocheranno due partite decisive per l’Italia in ottica qualificazione alle semifinali. Gli azzurri, che fino ad ora sono stati battuti solo dalla Svezia, affronteranno prima la Germania, terza in classifica, e poi la Scozia, attualmente appaiata all’Italia. I nostri portacolori dovranno quindi ripetere le grandi prestazioni realizzate in questa prima parte di torneo per riuscire a superare due squadre di livello e continuare a sognare. Sul ghiaccio ci sarà anche l’Italia femminile, che invece dovrà riscattarsi nella sfida contro la Repubblica Ceca per uscire dalla zona retrocessione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di curling: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 8.00. Buon divertimento! (Foto: WCF / Richard Gray)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

8.53: Dopo sette tiri tripla stone italiana a punto

8.50: Iniziato il quarto end. L’Italia piazza una stone nella casa e la guardia centrale che tanto ha infastidito i tedeschi nei due end precedenti

8.47: CI SIAMOOOOOOO!!! Ancora tre punti per l’Italia. Muskatewitz sbaglia tutto nel finale e gli azzurri tolgono di mezzo le due stone tedesche. Mano rubata alla grande!!! Italia avanti 6-1 dopo tre end. Ora bisogna sfruttare il momento positivo e cercare di mettersi al sicuro

8.40: Grande affollamento attorno al centro della casa con una stone tedesca e tre italiane a giocarsi il punto sul filo dei millimetri ma mancano ancora quattro tiri

8.37: Germania ancora a punto dopo nove tiri ma interessante la guardia centrale creata dagli azzurri

8.35: Germania con la stone a punto proprio al centro della casa (button), circondata da due stone azzurre

8.29: SIIIIII!!! La Germania prova ad andare a punto ma ci pensa Retornaz a bocciare la stone al centro della casa e a regalare agli azzurri ben tre punti!!! 3-1 Italia dopo il secondo end

8.26: L’errore di Muskatewitz che colpisce la stone di guardia degli azzurri e ora per l’Italia si aprono prospettive interessanti con i due tiri di Retornaz

8.24: Ottimo Mosaner: colpisce la stone a punto dei tedeschi e va a posizionare la stone dell’Italia dalla parte della guardia. Ora gli azzurri hanno due stone a punto

8.23: Due stone di guardia a sinistra per l’Italia, la Germania è a punto al centro ma gli azzurri possono ribaltare la situazione essendo di mano

8.16: Le altre sfide di questa mattina: Norvegia-Svezia, Russia-Finlandia, Olanda-Scozia, Polonia-Svizzera

8.14: La Germania si prende il primo punto del match piazzando la stone finale con Muskatewitz. 1-0 per i tedeschi che sfruttano la mano

8.12: Ancora una doppia bocciata. Ora tocca a Retornaz

8.07: Bocciata e contro-bocciata dell’unica stone presente nella casa. Ora a punto c’è l’Italia quando mancano 7 tiri

8.02: Germania di mano, l’Italia piazza la guardia centrale

8.01: Iniziato l’incontro

7.57: Questa la situazione del torneo femminile:

Svizzera 5-0

Germania 4-1

Russia 3-2

Svezia 3-2

Repubblica Ceca 2-3

Danimarca 2-3

Finlandia 2-3

Lettonia 2-3

Scozia 2-3

Italia 0-5

7.53: C’è spazio oggi anche per una sfida del torneo femminile, alle 13 con l’Italia che punta ad ottenere il primo successo contro la Repubblica Ceca

7.50: In giornata l’Italia al maschile affronterà anche una seconda sfida, alle 18 ora italiana contro la Scozia, altra formazione che punta alle semifinali e che al momento appaia gli azzurri al secondo posto

7.47: Questa la classifica dopo i primi cinque turni. L’Italia deve respingere l’assalto dei tedeschi.

Svezia 5-0

Italia 4-1

Scozia 4-1

Germania 3-2

Norvergia 3-2

Russia 2-3

Svizzera 2-3

Finlandia 1-4

Polonia 1-4

Olanda 0-5

7.45: Gli azzurri sono impegnati oggi in una doppia sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la conquista di un posto fra le prime quattro dell’Europeo. Si incomincia questa mattina con Italia-Germania

7.40: L’Italia al maschile deve dimenticare in fretta la netta sconfitta subita ieri pomeriggio contro la forte Svezia e cerca di riprendere la marcia verso l’obiettivo semifinale.

7.30: Buongiorno e benvenuti alla quarta giornata di gare del Campionato Europeo di Curling in programma a Tallin in Estonia