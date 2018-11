LIVE Curling, Europei 2018 in DIRETTA: 19 novembre, azzurri per coltivare il sogno delle semifinali con Finlandia e Svezia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2018 di curling. Oggi sarà una giornata cruciale per gli azzurri in questa rassegna continentale. La squadra guidata da Joel Retornaz, dopo aver vinto le prime tre partite, è chiamata a ripetersi con la Finlandia per continuare a sognare le semifinali. Nella seconda partita odierna l’Italia affronterà poi la fortissima Svezia di Niklas Edin, un test importante per capire a cosa potranno ambire i nostri portacolori. Due sessioni anche in campo femminile, con le azzurre che dopo tre sconfitte consecutive dovranno reagire nelle sfide con Scozia e Finlandia.

7.15 Ottima guardia di Retornaz, per proteggere le nostre stone a punto

7.11 Tre stone italiane a punto al momento, ora i tiri degli skip: Joel Retornaz per gli azzurri, Wille Makela per i finlandesi

7.04 Inizia Italia-Finlandia! Azzurri con il vantaggio dell’hammer in questo primo end

7.02 Gli azzurri si trovano al comando della classifica con tre vittorie consecutive e ora proveranno a peripteri con la Finlandia

7.01 Oggi si svolgeranno ben quattro sessioni a Tallinn, si inizierà con gli uomini

