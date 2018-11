LIVE Curling, Europei 2018 in DIRETTA: 18 novembre. Due partite fondamentali per le azzurre, gli uomini sfidano la Norvegia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di curling. Oggi sarà una giornata molto importante per l’Italia femminile, che dopo aver perso ieri all’esordio contro la Svizzera, dovrà dare il massimo in due partite fondamentali. Le azzurre affronteranno prima la Russia, potenziale rivale diretta verso le semifinali, e poi la Germania, avversaria alla portata e con cui servirà per forza la vittoria. Al maschile la squadra guidata da Joel Retornaz, dopo una prima giornata positiva, potrà invece testare le proprie ambizioni nella difficile sfida contro la Norvegia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di curling: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 8.00. Buon divertimento! (Foto: WCF / Richard Gray)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA