LIVE Caruana-De Minaur, Next Gen tennis 2018 in DIRETTA: debutto di fuoco per l’azzurro

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro di Liam Caruana alle Next Gen ATP Finals 2018 in corso di svolgimento a Milano. L’italiano di origini americane debutta contro l’australiano Alex de Minaur, numero 31 del mondo, testa di serie numero 2 del torneo e tra i giovani più considerati in assoluto per il prossimo futuro del tennis mondiale.

Liam Caruana, dopo aver vissuto un anno complicato sia per mancanza di risultati che per continui problemi fisici (addominali ed adduttori), è sceso dal numero 375 al numero 622 del ranking ATP; nonostante questo, vale ben più di quella posizione, come dimostrato nelle qualificazioni italiane, in cui ha superato nel turno finale Raul Brancaccio. Dall’altra parte, Alex de Minaur, vent’anni da compiere nel prossimo febbraio, è passato dalla posizione 208 alla 31 del mondo, infilando subito l’accoppiata semifinale-finale a Brisbane e Sydney, per poi arrivare in finale all’ATP 500 di Washington e superare due turni agli US Open e portare al quinto set Marin Cilic. Non sorprende, dunque, il credito che gli viene dato alla vigilia di questa manifestazione.

Tra i due giocatori esiste un precedente risalente ai tornei juniores, giocato a Porto Alegre, in Brasile (e che, pertanto, non è conteggiato dall’ATP): vinse nettamente l’australiano per 6-1 6-3.

L’appuntamento con la nostra DIRETTA LIVE è per questa sera, intorno alle 20:50 o comunque al termine dell’incontro precedente che oppone l’americano Frances Tiafoe al polacco Hubert Hurkacz. Buon divertimento!

