Liam Caruana-Andrey Rublev, Next Gen ATP Finals 2018: programma, orario e tv

Terza giornata di incontri, sul veloce indoor del Padiglione 1 della Fiera di Milano-Rho, della seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto tennisti under21 del circuito. Quest’oggi si chiude la fase a gironi che deciderà quali saranno i giocatori qualificati alla fase finale che metterà un punto alla rassegna.

Il nostro Liam Caruana, dopo aver ben figurato contro l’americano Taylor Fritz, affronterà nell’ultimo incontro del raggruppamento B il russo Andrey Rublev. La situazione di classifica per il 20enne romano è decisamente compromessa, avendo perso i due confronti precedenti. Si dovrebbe puntare ad un successo in tre set contro Rublev, dovendo dare uno sguardo a quel che faranno Alex De Minaur e Fritz. L’obiettivo appare complicato anche perchè il giocatore dell’Est ha forti motivazioni nel centrare il risultato pieno, vista la sconfitta contro l’australiano (De Minaur) nel secondo match del girone. Il russo, finalista in questa rassegna l’anno scorso, vuol continuare il suo percorso e ciò non può prescindere da un successo contro Caruana. Da parte sua Liam getterà il cuore oltre l’ostacolo, cercando di esprimere maggior continuità sul cemento milanese.

La partita tra Rublev e Caruana avrà inizio non prima delle 15.00 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SuperTennis. Di seguito il programma:

Giovedì 8 novembre

non prima delle 15.00

Rublev (RUS) c. Caruana (ITA) – Gruppo B













