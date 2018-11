Next Gen 2018, il calendario di oggi (giovedì 8 novembre) e gli orari. La programmazione tv

Next Gen ATP Finals Milano | Credits: Paolo Bona / Shutterstock

Terza giornata per le Next Gen ATP Finals 2018. Si giocano oggi le partite che definiranno le classifiche dei due gironi e, di conseguenza, i quattro semifinalisti. Liam Caruana giocherà il suo terzo incontro, dopo le due sconfitte dei giorni precedenti, contro il russo Andrey Rublev, vincitore dell’edizione di un anno fa, ma autore di un anno un po’ in chiaroscuro. Prima di loro, però, il programma sarà aperto dall’americano Frances Tiafoe e dallo spagnolo Jaume Munar.

La sessione serale vedrà invece scendere in campo, in quel di Milano, prima l’australiano Alex de Minaur contro l’americano Taylor Fritz, poi il greco Stefanos Tsitsipas contro il polacco Hubert Hurkacz.

Di seguito il programma completo della giornata, che sarà integralmente visibile su Supertennis:

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE

ore 14:00 – Frances Tiafoe (USA)-Jaume Munar (ESP)

NB ore 15:00 – Andrey Rublev (RUS)-Liam Caruana (ITA)

ore 19:30 – Alex de Minaur (AUS)-Taylor Fritz (USA)

a seguire – Stefanos Tsitsipas (GRE)-Hubert Hurkacz (POL)













Credits: Paolo Bona / Shutterstock