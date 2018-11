Lewis Hamilton, GP Abu Dhabi F1 2018: “Una vittoria significativa, lottare con Vettel è stato stimolante”

Lewis Hamilton chiude in bellezza questo splendido Mondiale 2018 per lui. Dopo essersi laureato campione del mondo nel GP del Messico, ha suggellato la sua annata con il successo dell’ultima corsa dell’anno ad Abu Dhabi. 11esimo trionfo per il britannico che porta a 73 il numero dei gradini più alti del podio ottenuti in carriera.

HAMILTON: It's been a real honour and privilege racing against Sebastian. I know that he'll be coming back stronger next year" #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/vXJwNnfLCm — Formula 1 (@F1) November 25, 2018

Un risultato mai in discussione, nonostante gli sforzi di un mai domo Sebastian Vettel (Ferrari) che ha cercato in tutti i modi di rovinare la festa al suo rivale. Hamilton però, in grande gestione, ha saputo controllare la situazione e tagliare il traguardo per primo, concedendosi anche allo show in pista e accompagnando con grande sportività Fernando Alonso nel suo ultimo giro d’onore della carriera, visto il ritiro del pilota spagnolo: “Una vittoria significativa e il ringraziamento va a tutti. E’ stata una stagione molto lunga e abbiamo vinto con merito ma debbo anche riconoscere la forza dei nostri avversari“, sottolinea Lewis rivolgendosi a Vettel: “E’ un grande pilota e sono sicuro che l’anno prossimo tornerà più forte di prima. Lottare con lui è stato decisamente stimolante“. E poi parole di grande rispetto e stima nei confronti di Alonso: “E’ stato uno dei miei riferimenti all’inizio della mia carriera e il nostro mondo perde molto con il suo ritiro“.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI