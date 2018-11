Lazio-Milan, orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Lo scontro diretto per la Champions League. All’Olimpico di Roma va in scena la sfida tra Lazio e Milan, rispettivamente quarta e quinta forza della Serie A. Una partita che può valere moltissimo per entrambe le squadre, con i biancocelesti che puntano ad allungare, mentre con i rossoneri che sognano il sorpasso in classifica.

La Lazio arriva sicuramente meglio al match di domenica, con Simone Inzaghi che ha recuperato Milinkovic Savic (sarà titolare) ed anche Caicedo, mentre per Lucas Leiva sarà corsa contro il tempo. Dall’altra parte Gennaro Gattuso fa la conta dei giocatori che gli sono rimasti. Una serie infinita di infortunati e da sommare c’è anche la squalifica di Higuain, con il Milan che dovrà inventarsi difesa e centrocampo ed affidarsi completamente a Suso e Cutrone, che lancia la sfida dei bomber a Ciro Immobile.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Lazio-Milan, match valido per la 13^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DOMENICA 25 NOVEMBRE:

18.00 Lazio-Milan

LAZIO-MILAN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

LAZIO-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marušić, Parolo, L.Leiva, Milinković-Savić, Lulić; Luis Alberto; Immobile

MILAN (3-5-2): G.Donnarumma; Abate, Zapata, Rodríguez; Calabria, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso; Cutrone













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock