Kimi Raikkonen, GP Brasile F1 2018: “Gara divertente, terzo posto discreto”

Kimi Raikkonen è riuscito a salire sul podio del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di una buona gara sul tracciato di Interlagos e ha conquistato un buon terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e Max Verstappen, riuscendo a fare meglio del compagno di squadra Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare della sesta posizione al termine di una gara davvero anonima e priva di soddisfazioni.



Il Campione del Mondo 2007, che undici anni fa fece festa proprio in questa gara, è parso molto soddisfatto nella consueta intervista rilasciata subito dopo il Gran Premio: “Buona gara, non semplice. Ho avuto qualche buona battaglia, ed è stato divertente. Ovviamente non è stata una grande giornata, ma il risultato è discreto. Alla fine le gomme non erano male, ma era difficile superare, soprattutto in Curva 1. La gomme soft al via? La nostra gestione non è sta male ma è inutile parlarne a gara finita”.













