Karate, Mondiali 2018: Laura Pasqua si ferma ad un passo dal bronzo, Btissam Sadini la beffa in extremis

La prima finale di giornata dei Mondiali di karate 2018 di Madrid, Spagna, non sorride ai colori azzurri. La nostra Laura Pasqua, infatti, perde l’atto conclusivo valevole per la medaglia di bronzo nei confronti della marocchina Btissam Sadini nel kumite -61kg. Per la karateka nata a Siracusa la beffa arriva a 5 secondi dalla conclusione di un match assolutamente equilibrato, con la rivale che, quando sembrava alle corde, piazza il punto decisivo per lo 0-1 finale.

LA GARA

Il match ha preso il via con grande equilibrio. Le due karateke si sono studiate a lungo, fino a 1:10 dalla conclusione, in concomitanza con il primo reale attacco di Sadini. Il controllo al video review sancisce il vantaggio della marocchina ma il punteggio rimane sullo 0-0. A questo punto Pasqua deve cambiare tattica, ma è comunque Sadini a provare l’affondo. La siciliana risponde ed è necessario ancora un video review. I giudici non danno lo Yuko ma il match torna in parità assoluta. Pasqua parte all’assalto a 22 secondi dalla conclusione. L’attacco sembra andare a buon fine ma non viene concesso il punto con notevole sorpresa. La beffa, poi, arriva a soli 5 secondi dal termine, con Sadini che piazza lo Yuko decisivo, quando tutto sembrava portare allo 0-0 finale. Per la nostra campionessa non arriva il bis della medaglia di bronzo di Brema 2014, ma rimane un percorso davvero splendido in questa edizione di Madrid 2018.













Foto: Laura Pasqua – Foto: comunicato Fijlkam