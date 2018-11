Karate, Mondiali 2018: Italia in finale per il bronzo con entrambe le squadre del kata! Buona partenza anche nel kumite

L’Italia è stata protagonista anche nella terza giornata di gare dei Mondiali 2018 di karate. Oggi sul tatami di Madrid sono iniziate le competizioni a squadre e il Bel Paese aggiunge altre due finali per il bronzo al proprio bottino. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni.

Nel kata a squadre gli azzurri approdano alla finale per il bronzo sia al maschile che al femminile. Le campionesse europee in carica Terryana D’Onofrio, Sara Battaglia e Michela Pezzetti non sono riuscite a ripetere l’impresa di Novi Sad e questa volta si sono dovute arrendere alla Spagna, che ha “vendicato” la finale continentale battendo le azzurre 5-0 in semifinale. In precedenza le nostre portacolori avevano superato con il pieno favore dei giudici (5-0) prima la Colombia e poi la Germania e domenica si giocheranno il podio con la Serbia, mentre l’altra finale per il bronzo sarà tra Russia e Turchia.

In campo maschile Alessandro Iodice, Gianluca Gallo e Giuseppe Panagia, dopo aver battuto 5-0 Hong Kong e 4-1 l’Algeria, sono stati sconfitti in semifinale 5-0 dai campioni in carica del Giappone. Gli azzurri ora proveranno a replicare il bronzo europeo e per farlo dovranno battere la Malesia, mentre l’altro gradino del podio se lo contenderanno Iran e Turchia. Sia al maschile che al femminile la finale per l’oro vedrà opposte le due grandi favorite della vigilia: Spagna e Giappone.

Buona partenza per l’Italia anche nel kumite, dove entrambe le squadre azzurre superano il primo turno. Al maschile il team composto da Ahmed El Sharaby, Rabia Jendoubi, Andrea Minardi, Luca Maresca, Nello Maestri, Simone Marino e Michele Martina, ha battuto 3-1 il Camerun e domani nei sedicesimi affronterà Taipei. Al femminile invece la squadra formata da Laura Pasqua, Silvia Semeraro, Clio Ferracuti e Lorena Busà ha sconfitto 2-0 l’Irlanda e ai sedicesimi sfiderà la Svezia.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam