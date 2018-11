Juventus-SPAL, orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

La Serie A torna in campo per la tredicesima giornata dopo la pausa per le Nazionali, con la capolista Juventus che ospiterà la Spal all’Allianz Stadium sabato 24 novembre alle ore 18.00. La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha firmato una partenza da record con 34 punti raccolti in 12 giornate (11 vinte ed una pareggiata) e comanda la classifica con 6 punti di margine sul Napoli e 9 sull’Inter, le uniche due compagini ancora parzialmente in lotta per lo Scudetto. La Spal invece è reduce da un periodo negativo in cui ha ottenuto solo 4 punti nelle ultime 8 giornate scendendo costantemente in classifica sino all’attuale 15^ piazza con 13 punti complessivi, a +4 sull’Empoli terzultimo. Sulla carta i bianconeri partono ampiamente coi favori del pronostico ma i ferraresi hanno già dimostrato di poter fare punti con le grandi, in particolare in occasione del clamoroso blitz esterno contro la Roma all’Olimpico (0-2).

Juventus-Spal si giocherà all’Allianz Stadium di Torino sabato 24 novembre a partire dalle ore 18.00, con diretta tv garantita da Sky sul canale Sky Sport 1 (201) ed in streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati). Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Spal, valevole per la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019.

SABATO 24 NOVEMBRE

ore 18.00 Juventus-Spal (diretta Sky Sport 1)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SPAL:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Mandzukic

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna













Foto: Bestino / Shutterstock